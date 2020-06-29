ولي العهد يستعرض مع رئيس جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس سيريل رامابوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.