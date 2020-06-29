النفط يرتفع بعد بيانات اقتصادية متفائلة من آسيا وأوروبا

صعدت أسعار النفط حوالي الدولار للبرميل الواحد، يوم الاثنين، بعد بيانات متفائلة من آسيا وأوروبا، لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.71 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لإنهاء يونيو على ثالث مكاسب شهرية على التوالي بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، خفضا للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو.

وبحسب تقديرات من شركة “بترو لوجيستكس” لتتبع الناقلات، خفضت أوبك إنتاج النفط في يونيو بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا من مستويات مايو.

وأعطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، التي صعدت بشكل عام اليوم، مزيدا من الدعم لأسعار النفط التي أحيانا ما تحذو حذو أسواق الأسهم، لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار الخام من تحقيق مكاسب أكبر.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أن انتعاش المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في يونيو مع تحسينات في مختلف القطاعات.

وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في مايو للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.