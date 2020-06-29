قدم العالم الشهير الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998، الأمريكي Louis Ignarro، نصيحة قال إنها تحمي من فيروس كورونا المستجد بثانية.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة ScienceAlert العلمية، تضمنت النصية إغلاق الفم واستنشاق الهواء من الأنف فقط. أما إخراجه بعدها، فمن الفم، وبذلك يتم إغلاق واحد من نفقين يدخل بهما المستجد إلى الجهاز التنفسي، وفقا لقناة العربية.

وأشار تقرير العالم الأمريكي إلى أن الفيروس يشق طريقه عادة عبر باب الأنف أو الفم، أو الاثنين معا إلى خلايا الرئتين بشكل خاص، ليتكاثر فيها بلا توقف حتى يلفظ المصاب أنفاسه الأخيرة.