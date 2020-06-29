مصادر كويتية تؤكد: أمن الدولة يستدعي #مبارك_الدويلة على خلفية التسريب الصوتي للقائه مع القذافي #خيمة_القذافي

أكدت مصادر كويتية، الثلاثاء أن جهاز أمن الدولة الكويتي يستدعي الإخواني مبارك الدويلة على خلفية التسريب الصوتي للقائي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكشفت مصدر أمني أن جهاز أمن الدولة سيستدعي النائب السابق مبارك الدويلة على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من تسجيلات منسوبة له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد أن ما جاء من ادعاء الدويلة بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان وقتها أميرا للرياض، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي.

وأكد أنه لا يجوز أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.