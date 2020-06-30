الغذاء_والدواء تحذر من استهلاك عبوات مياه “السمو اكوا”

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك عبوات مياه “السمو اكوا” ذات الحجمين (4 جالون و200 مل) التي تنتجها شركة مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بمدينة الدمام، لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عيّنات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً من دفعات عدة وتواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 جزء في البليون وأوضحت النتائج لعينات من مياه السمو اكوا ذات الحجمين (4 جالون و200 مل) تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف خطوط الإنتاج لعبوات حجم ( 4 جالون ، 200 مل ) وقامت بضبط وحجز الكميات المنتجة لتلك العبوات، وإلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق، حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من البرومات.