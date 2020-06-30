إيران: إصابة قائد في الحرس الثوري بانفجار بلوشستان

أعلن النائب في مجلس الشورى الإيراني فداحسين مالكي عن تفجير استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وأسفر عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة.

وإذ أكد لوكالة انباء “فارس” عدم وقوع قتلى بالتفجير، نفى الأخبار المتداولة عن أسر بعض أفراد الحرس الثوري في هذه العملية واتهم “جيش العدل” بتنفيذ الهجوم .

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت منذ الصباح عن وقوع انفجار بالقرب من قرية کلوکاه في بلدة كورين، على طريق زاهدان – خاش، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

إشارة إلى أن جماعة “جيش العدل” كانت قد تبنت هجوما على حافلة للحرس الثوري الإيراني في بلوشستان في فبراير 2019 أودى بحياة 27 من أعضاء الحرس .