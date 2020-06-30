إغلاق ورصد مخالفات وتغريم عدد من المنشآت في محافظات مكة

أغلقت ‫بلدية مدركة ٣ محلات بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مخفر شرطة ‫مدركة.

‏كما رصدت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في ‫بلدية محافظة الجموم ثلاث مخالفات ضمن أعمال الجولات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق المركزية في المحافظة.

‏وغرمت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في ‫بلدية محافظة الجموم خلال جولات المراقبين على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمتضمنة عدم وجود شهادة صحية لعامل في المحل.

وتشدد أمانة العاصمة على الاستحرار في حملاتها الرقابية، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة في التأكد من سلامة الأطعمة والمواد الاستهلاكية والأغذية المقدمة.

كما تؤكد الأمانة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.