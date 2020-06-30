مدرسة سعودية تحيك أطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية وتدخل غينيس للأرقام القياسية

نجحت المدرسة البريطانية الدولية في جدة بالمملكة العربية السعودية بربط 323,103 أغطية لعبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر محققة بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا في غينيس للأرقام القياسية، وتفوقت المدرسة على الرقم القياسي السابق المسجل في هولندا بـ 260,866 غطاء بلاستيكي.

وهدفت الحملة إلى التوعية بالاستهلاك المفرط للعبوات البلاستيكية، حيث جاءت عقب حملة توعوية نظمتها المدرسة وجمعت خلالها آلاف الأغطية البلاستيكية. كما قامت المدرسة بإرسال جميع الأغطية لشركة إعادة تدوير وتبرعت بالأموال الناتجة لشراء معدات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

وقالت سونيا ساتكليف، نائب مدير المدرسة البريطانية الدولية في جدة: “حاولنا كسر الرقم القياسي لأكثر من عام، وكان هدفنا التوعية بالتلوث الناجم عن الاستهلاك المفرط للعبوات البلاستيكية، خاصة آثاره في المحيطات. بدأنا الحملة بجمع أكبر عدد ممكن من الأغطية وساهمنا إلى حد معين في تنظيف المنطقة المحيطة بالمدرسة خلال حملات جمع الأغطية. رسالتنا تمثلت في توضيح مدى الاستهلاك المفرط للبلاستيك، وكيفية تحويل هذه المواد إلى معدات متخصصة لمن هم أقل حظاً من الأطفال. كان انجازاً للعمل المشترك والرؤية الموحدة والتعاون”.

تعاملت المدرسة مع هذه الحملة الضخمة بطريقة منهجية لإيجاد أفضل الطرق في وضع الثقوب في الأغطية وقياس خيوط الصيد. استخدم المنظمون الحجم القياسي للأغطية البلاستيكية وخيوط صيد ذات جودة عالية وإبر كبيرة لربطها ببعض، بالإضافة إلى أوراق تسجيل محددة للعد والقياس.