لبنانيون يقطعون طرقًا احتجاجًا على انقطاع التيار وارتفاع سعر صرف الدولار

قطع محتجون طرقا في مناطق شتى من لبنان، اليوم، احتجاجا على التقنين الحاد في التيار الكهربائي، الذي أصبح أحدث مظاهر غرق البلاد في الأزمات.

وأقدم محتجون في بيروت على قطع الطرق في مناطق كورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية وفردان في العاصمة اللبنانية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات.

وتجمع محتجون تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة المعيشية والاقتصادية.

وخرج هؤلاء إلى الشوارع أيضا بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة السلطة السياسية على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتشهد بيروت ومختلف المناطق اللبنانية تقنينا حادا وانخفاضا كبيرا في ساعات التغذية، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات في ظل موجة حر تشهدها البلاد، كما أدى شح الوقود إلى قطع خدمات التيار الكهربائي الموازي الذي يديره أصحاب المولدات الكهربائية مما فاقم أزمة الكهرباء.