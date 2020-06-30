في اجتماع لمجلس الأمن .. الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

عقد مجلس الأمن اجتماعا،اليوم، بشأن الاتفاق النووي الإيراني

و أكدت الأمم المتحدة أن إيران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح، و جرى مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران

وأعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، إن الصواريخ التي استهدفت السعودية مشابهة لتلك التي تصنعها إيران و أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح

وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم سماح إيران بدخول المفتشين يهدد الاتفاق النووي، و قلقون من أنشطة إيران النووية

و أكد الاتحاد الأوروبي على وجوب مواصلة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية في إيران

ومن جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران

و قال بومبيو إن إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين

و أضاف بومبيو إن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران

و دعا بومبيو الأمم المتحدة لتمديد حظر التسلح على إيران

و قال مندوب بلجيكا إن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة