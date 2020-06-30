عاجل .. مؤسسة الحبوب تكشف عن سعر كيس الشعير زنة 50 كجم شاملا ضريبة القيمة المضافة الجديدة

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن السعر الذي يجب ألا يتعداه كيس الشعير زنة 50 كجم شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت في بيان : “انفاذا لقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) اعتباراً من يوم الإربعاء الموافق 2020/7/1م، فإن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملا ضريبة القيمة المضافة الجديدة