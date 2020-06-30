إدارة النصر تنعش حسابات اللاعبين البنكية وتجهز المعسكر الداخلي الأسبوع القادم

قرر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، الاعتماد على التدريبات المسائية ابتداءً من اليوم حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحسين داخل المعسكر النصراوي الذي سيقام بالنادي بعد تجهيزه بكافة المتطلبات اللازمة لراحة اللاعبين.

ويعتمد البرتغالي فيتوريا على برنامج اليوم الكامل بعد أن تعثر إمكانية إقامة معسكر للفريق خارج الرياض استعداداً لعودة الدوري في الرابع من اغسطس القادم.

وقامت إدارة النادي بتلبية جميع طلبات المدرب من المواد التي يحتاجها لإقامة تدريبات صباحية و مسائية، وحرصت الإدارة النصراوية على تجهيز المعسكر بأحدث الإمكانيات وتحسين وضع المسابح و المطبخ و توفير اخصائي تغذية برتغالي طلبه في المدرب في وقتاً سابق، إضافة إلى تجهيز الصالات الرياضية الدخلية و تجهيز غرفة خاصة بدورة مياه مستقلة لكل لاعب.

من جانباً آخر، أودعت إدارة النادي مساء اليوم الثلاثاء راتب ” شهر ” لجميع اللاعبين، ويعتبر هذا الراتب (الخامس)، بعد أن كانت قد أودعت الأيام الماضية أربعة رواتب، وبذلك يتبقى راتب شهر واحد فقط (يونيو) الجاري.