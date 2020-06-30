ضبط موقع مخالف يعمل على تصنيع وبيع المعسلات المصنعة في جدة

تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط موقع مخالف داخل منزل سكني شعبي يعمل على تصنيع وبيع المعسلات المصنعة.

وعثرت الفرق الرقابية على مواد مجهولة المصدر وقابلة

للإشتعال، بالموقع وذلك ضمن حملات ⁧‫أمانة جدة‬⁩ الرقابية على المواقع المخالفة.

وتشدد امانة محافظة على الإستمرار في حملاتها الرقابية، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، ورغبة في التأكد من سلامة الأطعمة والمواد الاستهلاكية والأغذية المقدمة.

كما تؤكد الأمانة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.