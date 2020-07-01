بأمر السراج.. تحويل كافة الأموال الليبية في أوروبا إلى بنوك تركيا

أكد رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي، رمزي الأغا أن محافظ المصرف، الصديق الكبير، أعطى تكليفات بتحويل جميع الأموال والودائع الليبية المتواجدة في دول أوروبا إلى البنوك التركية.

وكشف الأغا عن قيام المصرف المركزي الليبي بتحويل 8 مليارات دولار إلى البنك المركزي التركي، لتبقى وديعة هناك لمدة 4 سنوات، بلا أية فوائد أوتكاليف.

وقال الأغا إن هذه السياسات المالية الجديدة جاءت بعد اتفاقية موقعة بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة الليبية، فايز السراج.

وكان إردوغان قد اجتمع في لقاء ثنائي مع الصديق الكبير، الاثنين، في إسطنبول، مما أثار العديد من التساؤلات حول دوافعه، ووصفه مراقبون بأنه لقاء “غريب، وغير مسبوق”، موضحين أن مثل هذه اللقاءات في العادة لابد أن تتم بحضور رئيس الحكومة الليبية، وبتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال الأغا إن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأي مسؤول ليبي منفرداً، دون الحاجة لبروتوكول، أو وجود وفد رسمي.

وأوضح الأغا أن هذا الاجتماع “غريب وغير متعارف عليه، لا سيما أن القانون رقم 2 لعام 2001 حول تنظيم العمل السياسي والقنصلي، يشير إلى ضرورة أن يتم الاتصال بين الوحدات الإدارية والحكومية في الدولة عامة بأي جهة خارجية عن طريق وزارة الخارجية، وفق القواعد الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها، مضيفا أنه “كان يفترض بالمحافظ الذي يتبع السلطة التشريعية وهي البرلمان الليبي، أن يحضر اللقاء مع رئيس دولته أو حكومته وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية”.