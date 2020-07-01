ترامب يحمّل الصين مسؤولية #كورونا: غضبي يزداد أكثر فأكثر

حمّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين مسؤولية انتشار كورونا المستجد في العالم، وقال إن غضبه منها يزداد أكثر فأكثر بسبب الفيروس.

وأضاف ترامب في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صباح اليوم الأربعاء: بينما أشاهد الوباء ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقه بالولايات المتحدة، أصبحت غاضبًا أكثر فأكثر من الصين.

وأكد الرئيس الأمريكي، في تدوينة أخرى، أن ما يمر به في الوقت الحالي هو معركة لإنقاذ تراث وتاريخ وعظمة بلاده.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، 2 مليون و581 ألفا و229 شخصًا، وارتفع عدد الوفيات إلى 126739.