“الهلال”: طائرة خاصة لإعادة الكولومبي كويلار

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي اتصالات مع إحدى شركات الطيران البريطانية من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في بلاده.

ولجأت إدارة الهلال لجأت إلى هذا الحل بسبب قيود الطيران في كولومبيا، حيث أعلنت السلطات هناك تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، الأمر الذي حال دون عودة اللاعب إلى الرياض والالتحاق بتدريبات فريقه.

وتكثف إدارة الهلال خطواتها لاستعادة كويلار خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانضمامه إلى معسكر الفريق في الطائف.