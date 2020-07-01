بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441- 1442 هــ، في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية خلال المدة من 10-19 ذو القعدة الحالي.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بأن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والارشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. أما برامج الدبلوم: الدبلوم العالي في الارشاد الاسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة.

وبينت العمادة أنه يشترط للقبول في برامج الدراسات العليا بشكل عام، الحصول على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، ومعادلتها إذا كانت صادرة من خارج المملكة، الحصول على تقدير جيد مرتفع في المرحلة الجامعية، على ألا يقل التقدير عن جيد جدًا في مواد التخصص، الحصول على درجة 60 في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدني، ما لم يشترط القسم درجة أعلى، تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، اجتياز المقابلة الشخصية او الاختبار التحريري الذي يشترطه القسم، تحقيق شروط القسم الخاصة بالبرنامج. مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحًا خلال فترة القبول عن طريق الرابط: http://hbusis.uhb.edu.sa:8035