“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت قيمتها 4.1 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا ب 29.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7253.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 222 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب، وتكوين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الحكير، والمجموعة السعودية، ووفرة، وبحر العرب، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.30% و4.23%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وتكوين، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسليمان الحبيب، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا ب 175.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7841.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 ألف سهم تقاسمتها 759 صفقة.