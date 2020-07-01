أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ.

جاء ذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري، مشيرًا إلى أن الصدقات الفدية والعقيقة مستمرة طوال العام، حيث يمكن الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org.

وفي ظل جائحة كورونا، سخر المشروع جميع الإمكانيات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانية شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث يتم تنفيذها في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية، وبيطرية مؤهلة.

يذكر أن المشروع وزع خلال الأشهر الماضية ما يقارب مليون ذبيحة استفاد منها داخل المملكة أكثر من مليونين ونصف المليون عائلة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.

كما تم شحن ما يقارب 300 ألف ذبيحة للبلدان الإسلامية استفاد منها ما يقارب من مليون ونصف عائلة.

ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية، وبقية الأنواع الأخرى، والسداد من الحساب البنكي.