آخر تطورات #كورونا عالميا.. 176 وفاة جديدة في بريطانيا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 43906 حالات بعد تسجيل 176 حالة وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنها أحصت 829 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 313483 حالة.

وأضافت أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 662ر9 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح أبوابها منتصف الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر من الاغلاق العام فيما ينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل يوم الرابع من يوليو المقبل كآخر مرحلة من خطة اعادة فتح الاقتصاد.