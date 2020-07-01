صهر أردوغان غرد.. واعتقالات لمن علق.. والرئيس التركي توعد بحجب مواقع التواصل

اعتقلت الشرطة التركية 11 شخصاً بتهمة “كتابة تعليقات” على تغريدة لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشغل منصب وزير الخزانة والمالية براءات البيرق أعلن فيها ولادة طفله الرابع.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه جرى التعرف على 19 حساباً زعمت السلطات التركية أنهم سخروا من الوزير ألبيرق وزوجته إسراء ابنة أردوغان.

وجرى اعتقال 11 من بين هؤلاء، وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشرطة التركية وشرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية ستواصل العمل من أجل القبض على المتبقين بتهمة “إهانة موظف عمومي”.

وكان ألبيرق نشر تغريدة في حسابه على تويتر أعلن من خلالها عن قدوم طفله الرابع، معرباً عن فرحته بذلك.

كما احتفل الرئيس أردوغان بحفيده الثامن من ابنته إسراء، حيث غادر العاصمة أنقرة متوجها إلى إسطنبول لزيارة حفيده الجديد.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

وأضاف “هذه المنصات لا تليق بنا. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن”.