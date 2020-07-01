بعد طلبه ضخ أموال لدعم مليشيات ليبيا.. أردوغان يزور قطر غدا

كشفت تقارير إعلامية تركية، الأربعاء، زيارة مفاجئة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

ووفقا لصحيفة “حرييت” التركية، فإن الرئيس التركي سيتوجه إلى دولة قطر غدا الخميس للقاء نظيره الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارة هي الأولى لأردوغان بعد تفشي فيروس كورونا.

وبعد ساعات من تهديدات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مصر تمتلك الشرعية الكاملة للتدخل لحماية ليبيا وشعبها، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

قالت وكالة الأنباء القطرية إن المكالمة ناقشت “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها” ، إضافة إلى مناقشة “عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

إلا أن مصادر قالت لصحيفة “عرب ويكلي” إن أردوغان اتصل بالفعل ليطلب من الأمير مضاعفة الأموال القطرية لدعمه في القتال بليبيا، بعد مشاركة أنقرة بشكل كبير في دعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

دبلوماسي تركي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، كاشفا أن “هدف المكالمة الهاتفية كان ماليًا بحتًا”، وأن حكومة أردوغان “لا تمل في مطالبها بمزيد من الأموال من الدوحة للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا”.

وألمح السيسي في تصريحاته يوم الأحد إلى احتمال استخدام مصر للقوة العسكرية لوقف تقدم الميليشيات المدعومة من تركيا نحو المناطق الليبية التي تعتبر مرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري.