بـ 4 خطوات.. التقاعد تحدد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم، خدمة المستفيدين لتحديد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى، عبر بوابتها الإلكترونية.

أوضحت المؤسسة في تغريدة على “تويتر” أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي التقدم بطلب تخصيص نصيبهم عبر بوابة التقاعد الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من صحة تلك البيانات واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحددت 4 خطوات للحصول على الخدمة، تتمثل في الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة، ثم الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، وتحديد خدمات زائر، والضغط على تخصيص المستفيدين، وأخيرًا إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.