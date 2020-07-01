شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين روّجوا قطعاً أثرية مزورة #عاجل

تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة مواطنين، ( تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس )، وذلك بعد قيامهم بالترويج لبيع ( 154 ) قطعة مزورة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية وذلك بعد أن قاموا بمعالجتها بمواد كيميائية وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة لتبدو بهيئة أثرية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.