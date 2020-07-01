“لا يزيد الحضور عن 50 فردا”.. ضوابط استخدام قاعات الأفراح والوقت المسموح بالوجود فيها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عددا من البروتوكلات الصحية ومنها الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وتضمن البروتوكلات ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فرداً، ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا منها.

ويشمل بروتوكول قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات الآتي:

• يجب على العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملين في منطقة الاستقبال، وعمال النظافة

• يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

• يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي معتمد عند عملية التفتيش أو أخذ أو تسليم الجولات وتقليل الاحتكاك بالحضور والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الحضور في منطقة الاستقبال.

• يجب تقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها ويجب توجيهه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.

• يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية والجوالات بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة.

• يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية

• يسمح بخدمة إيقاف سيارة العريس أو سيارات الحضور

• يجب الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل و بعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

• يجب إزالة الاوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الارشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

• يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء

• اتباع الارشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

• يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

• يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة

• الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة.

• يجب تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

• يفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب

• فيما يتعلق بالبوفيهات المخصصة للطعام يجب التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس مثل أغطية حافظات الطعام ، الملاعق ، الملاقط ، أو تخصيص شخص لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات .

• يسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة و وضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بالبس الكمامات والقفازات

• تطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

• تطبق القاعات المتواجدة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتكولات مرافق الإيواء السياحة.

• تطبق القاعات المتواجدة في الاستراحات إجراءات بروتكولات الأماكن الترفيهية.

• يجب ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.