مصادرة 60 طن “حطب” في جولة بمكة

صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل بالتعاون مع محافظ الكامل وبلدية المحافظة ومركز الشرطة بالمحافظة والجهات الأمنية بالمحافظة وبمتابعة مستمره من سعادة محافظ الكامل طراد بن فهد البركاتي، كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قام بها المكتب ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة للمحافظة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن مجموع الكميات المضبوطة والمصادرة بلغت حوالي ٦٠ طناً. مؤكداً أن قطع الأشجار يعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأضاف الجار الله أن الكمية المضبوطه دليل على ضعف الوعي البيئي لأفراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البرية في المنطقة.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي والحد من ظاهرة الاحتطاب، مؤكداً مواصلة جهوده للحد من هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشدداً على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.