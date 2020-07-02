الكويت بعد ليلة عصيبة… العثور على مسلح #ام_الهيمان منتحراً

عثرت الجهات الأمنية في دولة الكويت على مسلح قام باطلاق النار في منطقة أم الهيمان “منتحراً” بعد ليلة عصيبة قضتها البلاد.

تفاصيل الحادثة المثيرة تشير إلى قيام عسكري سابق بإطلاق نار كثيف استمر لفترة طويلة من الوقت تخطت 6 ساعات.

وبدأ الهلع يدق منطقة ام الهيمان بالكويت، بعد إطلاق المسلح للنيران علي منزل مواطن آخر دون معرفة الأسباب، وقام أهالي المنطقة بإبلاغ الشرطة التي وصلت علي الفور، وأشتبكت معه بتبادل اطلاق النار.

واستعان امن محافظة الاحمدي برجال القوات الخاصة للسيطرة عليه.

وبحسب مصدر امني، فان المواطن المسلح وهو عسكري سابق اطلق النار على منزل مواطن، ولدى انتقال رجال الامن بتعليمات من اللواء صالح مطر قام المتهم بالهروب والاحتماء في منزل بمنطقة ام الهيمان.

والتقط المواطنين المقيمين بالمنازل المحيطة بموقع تبادل النيران عدة مقاطع قصيرة للإشتباكات وتبادل النيران الذي حدث بين الشرطة والمسلح، وانتشرت تلك المقاطع كالنار في الهشيم، وتداولها عدد كبير جدا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الكويتية أن القوات الأمنية قامت بالتعامل مع احد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة اعيره نارية واصيبت مركبة احدى القيادات الامنية وإحدى المنازل المجاورة، وتمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطره على الموقع.