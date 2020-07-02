«المورقي» يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15 بأمانة العاصمة المقدسة

رفع وكيل أمين العاصمة الـمُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن الـمورقي بالغ شكره وامتنانه لـمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الـموقر بترقيته الى الـمرتبة الخامسة عشر .

وابدى “الـمورقي” فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه .

معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على دعمه اللامحدود لأعمال القطاع البلدي في المنطقة ولصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان لأهتمامه بسير العمل البلدي بالمنطقة ولـمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل لحرصه الدائم في تطوير أعمال الشئون البلدية والقروية من كافة جوانبة ولـمعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص على متابعته وتحفيزه المتواصل سائلاً المولى عزوجل أن يعينه على اداء الواجب على أكمل وجه وأن يوفق ولاة الامر وحكومتنا الرشيدة وان يحفظ هذا الوطن وقادته وأمنه واستقراره.