3 إصابات جديدة بـ #كورونا في الصين ولا وفيات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو تموز، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.