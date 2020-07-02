إردوغان “يخنق” الفرات.. وتحذيرات من كارثة إنسانية شرق سوريا

اتهمت “الإدارة الذاتية” لمناطق شرق سوريا، إدارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بـ”خنق نهر الفرات، وقطع المياه عن السكان”، وحذرت من كارثة إنسانية تهدد عشرات الآلاف.

ونشرت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، فيديو يصور حالة الجفاف التي وصلت إليها بعض المناطق الواقعة شرقاً على ضفاف الفرات في سوريا، مشيرة إلى أن السكان وعلى مدى عصور وسنوات كانوا يقضون كافة حاجاتهم من هذا النهر، إلا أن تركيا ببنائها المزيد من السدود، جففت المياه عن المحتاجين لها.

وظهر في الفيديو أحد المواطنين يقول “حتى المياه يقطعوها عنا”. في حين شرع مصور المقطع يقول: “انظروا هذا هو حال الفرات، هذا كله النهر انظروا”، مشيرا إلى مساحات جافة على ضفافه.

وكانت الإدارة العامة للسدود لدى “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا حذرت قبل أيام من كارثة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وقالت إنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية لمدن وبلدات شرق الفرات، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه.

كما حملت الحكومة التركية مسؤولية قطع المياه عن المنطقة، وأوضحت أن “الوارد المائي لنهر الفرات من قبل تركيا بلغ أقل من ربع الكمية المتفق عليها دولياً”، مضيفة أن منسوب بحيرة “سد تشرين” بلغ 322.30 متر مكعب، ومنسوب بحيرة الفرات لـ(سد الطبقة) بلغ 301.27 متر مكعب، وهو منسوب منخفض جداً قياساً مع هذه الفترة من كل عام”.