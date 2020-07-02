السويسري «نافارو» مديراً لدائرة حكام الدوري السعودي

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام خلفاً للبريطاني جاكوب كولين الذي تم تكليفه مديراً لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، حتى نهاية عقده.

وبحسب بيان من الاتحاد السعودي للعبة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم، فقد جاءت تلك الخطوة تحقيقاً للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة الحكام، ولما يملكه نافارو من خبرات عملية طوال مسيرته في مجال التحكيم.

وتولى نافارو عدداً من المناصب أبرزها نائب مدير دائرة الحكام ومدير تقنية فار والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إضافة إلى عمله على تطوير الحكام والمحاضرين، والإشراف على حكام نسختي كأس العالم 2014 و2018.

وكان نافارو عمل خلال مسيرته كمساعد حكم وشارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.