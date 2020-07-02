كورونا يقترب من حاجز 10 آلاف إصابة في السودان

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجد في السودان إلى 573” إصابة وفقاً لآخر تقرير لوزارة الصحة السودانية وبلغت جملة الوفيات 602 حالة وفاة، فيما وصلت حالات التعافي 4606.

وأصدرت الوزارة في الساعات الأولى لليوم الخميس 5 تقارير وبائية لفيروس كورونا للأيام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يونيو 2020 م، وأرجعت الوزارة تأخير إعلان التقارير لعدة أسباب منها

العمل لمعالجة أسباب تدني عدد الحالات المشتبهه المفحوصة في الإسبوعين الأخيرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ولاية الخرطوم وحسب الموجهات الفنية للمجلس الإستشاري للوبائيات.

بالإضافة إلى الترتيبات الفنية و اللوجستية المستمرة لزيادة السعة التشخيصية للمعامل لتستوعب الفحص الروتيني لحالات الإشتباه مع فحص عينات السودانيين العائدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء العالقين.