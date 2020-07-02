الأسبوع القادم.. برامج تدريبية “عن بُعد” لمنسوبي الجوازات

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس, خطة معهد الجوازات التدريبية باستخدام تقنية الاتصال المرئي “عن بُعد” لتدريب منسوبي ومنسوبات القطاع.

وأوضح مدير معهد الجوازات والمشرف على مركز تدريب الجوازات العميد الكتور إبراهيم بن عبدالعزيز اللحيدان أن هذه الخطة تأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات لتدريب منسوبي القطاع على استخدام التطبيقات الحديثة في مجال التقنية ، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتبر أحد البرامج المعتمدة في قطاع الجوازات والمستخدمة لعقد الاجتماعات والتدريب عن بُعد.

وأشار إلى أن هذه الخطة ستنفذ على ستة مراحل تبدأ من القيادات في القطاع لتشمل جميع منسوبي الجوازات، حيث ستنفذ المرحلة الأولى اعتباراً من الأسبوع القادم وستكون موجهة لمساعدي المدير العام.

من جانبها قدمت مشرفة مركز التدريب النسائي حصة بنت دخيل العواد عرضاً فنياً للبرنامج وأهم مميزاته.

وأكد اللواء اليحيى في نهاية العرض على أهمية وضع خطة تدريب شاملة لجميع التطبيقات التقنية الحديثة التي يُمكن أن تُساهم في رفع مستوى أداء كافة العاملين والعاملات في القطاع بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة – أيدها الله – للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .