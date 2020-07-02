تبقي بوتين رئيسًا حتى 2036.. 78% من الروس يوافقون على التعديلات الدستورية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الانتهاء من فرز 100% من أصوات المقترعين على التعديل الدستوري الذي اقترحه رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، وبلغت نسبة الموافقة 77.92% من الناخبين، مقابل رفض 21.2%، فيما بلغت نسبة الإقبال 65%.

وتتيح التعديلات الدستورية لبوتين البقاء على عرش البلاد حتى 2036، والحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي، وتأمين الحصانة له، وهو ما اعتبره ضروريا حتى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.

ومن شأن هذا الإصلاح أيضا تعزيز دور هيئة ما زالت استشارية حتى الآن، وهي مجلس الدولة الذي يرى العديد من الخبراء أنه يمكن أن يحافظ على تأثير بوتين إذا أصبح رئيسه حتى لو غادر الكرملين.

وانطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا واستمر حتى أمس الأربعاء، الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء أمس، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ اليوم.