القبض على وافدين بنجلاديشيين تورطا في جمع الأموال وحاولا تهريبها لخارج المملكة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها.

وفي التفاصيل فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها، حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210,000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وأوراق لتدوين إيرادات تلك المبالغ، وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقراً لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى الجهة المختصة.