بلغت 1.7 تريليون ريال.. “ساما”: 11% زيادة في قروض المؤسسات السعودية

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، بنسبة 11% بنهاية شهر يونيو 2020، لتصل إلى 1710 مليارات ريال، مقارنة بـ1543.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد بلغت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو، 1649 مليار ريال، بارتفاع قدره 11%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت آنذاك 1486 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 61 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.