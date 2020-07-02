25 ولادة بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة لأمهات مصابات بفيروس كورونا

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في مجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة، أنه تم ولادة أكثر من 25 طفلًا وطفلة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عمليات الولادة للأمهات وفق بروتوكول طبي وإجراءات طبية وصحية مشددة في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث تم ولادتهم ومن بينهم من هم دون 9 أشهر وجمعيهم تم وضعهم في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية وتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وغادر جميع المواليد الحضانة وهم بحالة صحية جيدة ورضاعة طبيعية ونمو طبيعي.

ودعت “صحة المدينة المنورة” جميع المواطنين والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد بضرورة مراجعة “عيادات تطمن” في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثه، وكذلك لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع “تأكد” من خلال تطبيق صحتي، متمنية للجميع الصحة والسلامة.