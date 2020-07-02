أردوغان يصل الدوحة للقاء تميم لإنقاذ اقتصاد بلاده ودعم ميليشيات ليبيا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى الدوحة، للقاء نظيره تميم بن حمد.

وتأتي هذه الزيارة، بعد مكالمة هاتفية أرجاها اردوغان مع تميم، على خلفية تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بامتلاك مصر الشرعية الكاملة للتدخل العسكري في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والشعب الليبي واعتبار أن طنقة سرت الليبية والجفرة خط أحمر.

وتستهدف الزيارة، حسب ما أعلنته صحيفة “عرب ويكلي”، في وقت سابق، مضاعفة الأموال القطرية لإنقاذ الاقتصاد التركي وكذلك دعم أردوغان في القتال بليبيا، بعد مشاركة أنقرة بشكل كبير في دعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.