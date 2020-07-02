آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع الإصابات في باكستان إلى 217809 حالة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.

وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.