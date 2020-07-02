الجمارك السعودية تمدد مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر

رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على صدور الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة كورونا.

وقال: تأتي هذه القرارات امتدادا لحرص ومتابعة قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات هذه الجائحة الأمر الذي يسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

وأضاف أنه من المبادرات التي شملها الأمر السامي الكريم بالتمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية مبادرة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوم” حيث سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، كما أن هناك مسار آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنکي وهو متاح للمستوردين منخفضي / متوسطي المخاطر وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني – الالتزام مستندي، مبينا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي (30) يوما تبدأ من تاريخ عملية الفسح.

يذكر أن مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية جاءت ضمن المبادرات التي أعلنت منذ بداية تداعيات الجائحة وذلك في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد 19-coVID. وحول آلية التقديم على هذه المبادرة أوضحت الجمارك مع إطلاق المبادرة أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد “ضمان بنكي” مخصص لجميع المستوردين، أو “الالتزام المستندي” المخصص للمستوردين منخفضي / متوسطي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب.