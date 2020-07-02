موارد الرياض تضبط 12 مخالفة لنظام العمل في معارض السيارات

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارة التجارة وهيئة الزكاه والدخل في تنفيذ مجموعة من الحملات خلال هذا الأسبوع على معارض السيارات واسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة للمادة 39 تخص نظام العمل والاقامة وجميع المخالفين هم من العمالة المنزلية والسائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص داخل المعارض والبعض على غير الكفالة.

وأوضح مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي أن هذه الحملات مستمره بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مؤكداً بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن.