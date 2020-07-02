“الجوازات” توضح الإجراء المطلوب لسفر المواطن للخارج إذا استدعته ظروف ضرورية

ذكرت المديرية العامة للجوازات، اليوم، الإجراء المطلوب الذي يسمح للمواطن أن يسافر خارج المملكة إذا استدعته ظروف ضرورية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الجوازات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردا على استفسار أحد المغردين حيث قالت (إنه فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات”.

وكان المغرد قال في سؤاله (أنا مواطن سعودي أرغب في السفر للخارج للضرورة ومعي ما يثبت ذلك ماهو الحل؟).