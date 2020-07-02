“الرياضة” تنفي شائعات ملعب الفيصل

أصدرت وزارة الرياضة إيضاحاً، الخميس، بما يتعلق بملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مشددة على أن لا صحة لبعض الأنباء التي تبثها بعض المصادر عن مستقبل الملعب، مؤكدة أن خطة تطويره مستمرة كما هي.

وأشارت الوزارة أنها ستتخذر الإجراءات القانونية تجاه مصدر المعلومات المغلوطة، وجاء فيما أصدرت:« تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له، وبناءً على ذلك، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة».