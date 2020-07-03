عدد ضحايا #كورونا في إيران يتجاوز الـ64 ألفاً

كشف تقرير أن عدد ضحايا كورونا في 342 مدينة في إيران يزيد عن 64200 شخص.

ويبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 4050، وفي قم 3930، وفي لرستان2350، وفي أذربيجان الغربية 1760، وفي كرمانشاه 1630، وفي همدان 1440، وفي خراسان الشمالية 750، وفي هرمزكان 650، وفي إيلام 440 شخصًا.

وذكرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنه في حين تم إرسال عشرات الملايين من العمال والكادحين في جميع أنحاء إيران، وخاصة طهران والمدن الرئيسية في البلاد، للعمل بعد قرار خامنئي وروحاني الإجرامي، ألقى رئيس النظام روحاني باللوم مرة أخرى على المواطنين وعزا زيادة غير مسبوقة في عدد المصابين إلى إقامة تجمعات وحفلات مثل الضيافة وحفلات زفاف وحداد وعدم الالتزام بالمسافة النسبية في وسائل النقل العام، بينما قال في الوقت نفسه: «ليس من المفترض أن تكون القيود عامة وواسعة.

وفي طهران، أعلن زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا، زيادة بنسبة 7.9 في المائة في عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في طهران في الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لمقبرة بهشت زهراء: الوضع في هذه المقبرة لم يكن قابل للمقارنة حتى بما كان عليه قبل 70 يومًا.

وأعرب عن قلقه من أن طهران ستعود إلى ظروف صعبة لا يمكن تصورها وقال أحد موظفي بهشت ​​زهراء: لقد قمنا بدفن 17-16 شخصًا تحت سن السادسة … يزداد انشغالنا هنا يومًا بعد يوم.

وقال رئيس مستشفى خميني في طهران: تضاعف عدد المراجعين وعدد الداخلين إلى المستشفيات ثلاث مرات كليهما.

يوجد عدد كبير من المصابين الراقدين في وحدة العناية المركزة تحت سن 30، وقد زادت نسبة المرضى إلى أكثر من 40 في المائة.

لقد ازداد عدد المرضى الذين يتنفسون بمساعدة الجهاز التنفسي. وكتبت الوكالة نفسها: يؤكد المسؤولون مجددا أن الوضع في طهران مقلق وعلى المواطنين أن يلتزموا باحترام القواعد أكثر لكن الحقيقة هي أن المستشفيات مليئة بالمصابين بكورونا في حالة خطيرة والأطباء والممرضات مذهولون.

في كلستان، قام رئيس جامعة العلوم الطبية بزيادة عدد المدن ذات الوضع الأحمر إلى ثمان وقال إن 545 مريضًا مصابًا بكورونا رقدوا حاليًا في مستشفيات المحافظة.

سعة جميع المستشفيات في كنبد كاووس مشغولة تماما والأسرة في مستشفيات آق قالا على وشك الاشغال تماما.

في سيستان وبلوجستان، قال رئيس جامعة زاهدان للعلوم الطبية: إن مسار مرض كورونا في سيستان وبلوجستان يتزايد ويزداد عدد الحالات المختبرية الإيجابية يومًا بعد يوم.

وفي محافظة إيلام، قال المحافظ خلال الأيام الـ 11 الماضية، ارتفع عدد المصابين في المحافظة بنسبة 40 بالمائة.

وقال نائب مدير الصحة بجامعة العلوم الطبية الوضع أحمر في المدن الخمس وهي إيلام، وآبدانان، ودره شهر، ودهلران، وايوان، والإحصائيات في جرداول في حالة تزايد.

عدد المرضى لا يزال مكونًا من ثلاثة أرقام ومقلق للغاية، ودق ناقوس خطر يهدد صحة المواطنين.

وفي كرمان، قال رئيس كلية سيرجان للعلوم الطبية: زاد عمل وإرهاق الزملاء، بما في ذلك طاقم التمريض والأطباء.

وبسبب زيادة عبء المرض، قللت من دقة الزملاء لرعاية أنفسهم، مما يؤدي إلى مرض الموظفين وخفض الكفاءة.