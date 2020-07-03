فيروس #كورونا… أكثر من 517 ألف وفاة و10.7 ملايين إصابة

أودى فيروس كورونا بـ517416 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

وسُجّلت رسمياً إصابة 10.769.890 ملايين شخصاً في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ تفشيه، تعافى منهم 5.454.100 ملايين شخص على الأقل.

والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة في مطلع فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات بـ 421128 وفاة من أصل 2.713.195 مليون إصابة، وشفي فيها ما لا يقل عن 729994.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل بـ60632 وفاة من أصل 1.448.753 مليون إصابة، تليها المملكة المتحدة بـ 43906 وفيات من أصل 313483 إصابة، ثم إيطاليا بـ34818 وفاة من 240961 إصابة، وفرنسا بـ 29875 وفاة من 202785 إصابة.

وأحصت أوروبا الخميس، 197991 وفاة من أصل 2.709.250 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 137102 من 2.817.838 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت 119171 وفاة من 2.665.100 مليون إصابة، وآسيا 35804 وفيات من 1.363.670 مليون إصابة، والشرق الأوسط 16801 وفاة من 782654 إصابة، وأفريقيا 10414 وفاة من 421862 إصابة، وأوقيانيا 133 وفاة من 9519 إصابة.