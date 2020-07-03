عملية للمخابرات تطيح بـ”إخواني” بارز في #السودان

تمكنت الأجهزة الأمنية السودانية من القبض على القيادي الإخواني البارز أنس عمر ليلة أمس في منطقة شرق النيل.

وأعلن جهاز المخابرات العامة السودانية أن قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية الخرطوم أنس عمر، الذي شغل سابقا منصب حاكم ولاية شرق دارفور.

وأضاف بيان أن العملية الأمنية شملت القبض على العقيد أمن متقاعد خالد محمد نور إضافة لشخص مكلف بتأمينهما في حي الهدى شرق العاصمة.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية شرعت في استجوابهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية بمواجهتهم.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنه قال إن الأجهزة الأمنية تؤكد حرصها على متابعة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد.