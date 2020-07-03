“التجارة” تحذر من المتابعين و”الريتويت” الوهميين: أحد وسائل النصب الإلكتروني

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من “الحسابات المجهولة” التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنها “أبرز أساليب النصب والاحتيال التي قد تحدث خلال عمليات التجارة الإلكترونية”.

لفت الحسين إلى تضاعف الإقبال على التجارة الإلكترونية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الحسابات المجهولة المصدر التهديد الأول للتجارة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يكون لديها سجل تجاري وشهادة “معروف”.

وأضاف أن هذه الحسابات تقوم بأساليب حتى تقنع المستهلك بأنها واقعية بشراء متابعين وهميين، وشراء عمليات “الريتويت” الوهمي، وانتقاء الصور الجاذبة وذات الجودة العالية للمنتجات، مبينا أنه عندما يختار المستهلك السلعة ويتواصل مع هذه الحسابات المجهولة يوجهونه لحسابات أخرى وكلها “حسابات شخصية”.