مصر تعلن تطوير 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج #كورونا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أمس عن تطوير 4 لقاحات، و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس “عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر”. مشيراً إلى أن “اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحاً قيد التطوير.

وأوضح عبد الغفار أن الفريق البحثي انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية.

وأضاف أن الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث توصل إلى ثلاث مواد طبيعية لها تأثير عالٍ على الفيروس، وسيتم عرضها على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية، وتحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على “فيسبوك”، فإن “اللقاحات الأربعة تشمل لقاحا عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1. ولقاحا مثبطا للفيروس بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي للفيروس تمثل البروتينات السطحية له، واللقاح الرابع عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة في 4 أشكال”.