عدّاد #كورونا: 6718 إصابة جديدة في روسيا و876 بأوكرانيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 6718 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و176 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 667.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.859 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغت 437.893 حالة.

كما سجلت أوكرانيا 876 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، و27 حالة وفاة.

وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 46.763 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.212 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 20.558 حالة.