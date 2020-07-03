فجر اليوم.. قصف متبادل بين الجيش السوري وقوات تركية في إدلب

قصفت قوات الجيش السوري مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بنحو 35 قذيفة صاروخية، بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.

وردت الفصائل والقوات التركية بقصف مناطق في كفرنبل الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية في صفوف قواته، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعرضت أماكن منطقة العنكاوي بسهل الغاب، لقصف صاروخي من قبل قوات الجيش السوري.

وكان المرصد السوري وثق، الخميس، قصفاً مدفعياً، نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة الفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جنوب إدلب.